СМИ: Байден ввязался в авантюру, решив помогать Киеву и противостоять Китаю
Американский лидер Джо Байден ввязался в авантюру, решив одновременно помогать Киеву и противостоять КНР. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.
Он отметил, что чем дольше продолжится украинский конфликт, тем больше влияния он окажет на политику США по всему миру, а также доставит Байдену трудности. По словам Брэндса, Вашингтон будет вынужден начать перевооружение американских военных со «срочностью военного времени», иначе ему придется пожертвовать собственными амбициями.
Ранее Global Times заявило, что попытки США сохранить гегемонию не увенчаются успехом. Издание отметило, что Вашингтон держит союзников в «ежовых рукавицах», пытается сдержать Россию и Китай, а также ведет экономическое противостояние, сообщает «Радиоточка НСН».
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