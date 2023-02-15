СМИ: Байден может встретиться в Польше с Зеленским

По данным источников газеты, украинский лидер планирует приехать в Польшу с официальным визитом, а главу Белого дома ожидают в республике 20-22 февраля - в эти дни и может состояться их беседа.

«Если в ближайшее время не произойдёт ничего чрезвычайного», - предупредили собеседники Dziennik Gazeta Prawna, отметив, что в ходе встречи Зеленский может представить Байдену «мирный план» для Украины.

Ранее Джо Байден призвал сербского президента Александра Вучича вместе выступить против российской спецоперации на Украине, сообщает RT.

