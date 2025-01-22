СМИ: Байден уехал в долину Санта-Инес, чтобы отпраздновать выход на пенсию

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден после ухода с поста отправился в долину Санта-Инес, чтобы отпраздновать выход на пенсию, сообщило агентство Bloomberg.

Согласно данным, Санта-Инес стал известен как винный город, где производят пино нуар, после выхода фильма Александра Пэйна «На обочине». Агентство указало, что Байден уже посещал это место в августе прошлого года после решения сняться с выборов на пост главы государства.