Трамп подпишет указы об отмене около 80 решений Байдена

Американский лидер Дональд Трамп объявил перед сторонниками в Вашингтоне после своей инагурации, что подпишет указы, отменяющие около 80 решений экс-президента Джо Байдена.

Байден помиловал чиновников, которым Трамп угрожал преследованием

Он назвал его администрацию худшую в истории США.

Ранее стало известно, что Байден помиловал членов своей семьи в день инаугурации Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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