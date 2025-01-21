Трамп подпишет указы об отмене около 80 решений Байдена
21 января 202503:33
Американский лидер Дональд Трамп объявил перед сторонниками в Вашингтоне после своей инагурации, что подпишет указы, отменяющие около 80 решений экс-президента Джо Байдена.
Он назвал его администрацию худшую в истории США.
Ранее стало известно, что Байден помиловал членов своей семьи в день инаугурации Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru