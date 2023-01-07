СМИ: Байден собирается объявить о планах баллотироваться на президентский пост

Журналисты издания The Hill со ссылкой на источник пишут, что действующий глава Соединенных Штатов сделает соответствующее заявление в феврале или апреле.

«Намерение провести еще одну президентскую кампанию начало оформляться даже несмотря на то, что некоторые демократы продолжают сомневаться в том, что Байден снова будет баллотироваться, в основном из-за его преклонного возраста», — отмечается в материале.

Ранее, 10 ноября 2022 года, Байден заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году.

