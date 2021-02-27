СМИ: Байден счел нецелесообразными прямые санкции против саудовского принца

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник в правительстве, специалисты команды Байдена несколько недель вели консультации об ограничениях против саудовского принца. В частности, власти рассматривали возможность ограничить въезд принца в США и обвинить его в уголовном преступлении.

В результате команда главы государства пришла к выводу, что санкции привели бы к ухудшению отношений США и Саудовской Аравии и подрыву сотрудничества в противостоянии Ирану, а Байден не готов на такие жертвы.

Ранее офис директора национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи в октябре 2018 года. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы разведки, отметив, что они «никоим образом не могут быть приняты».

На фоне доклада разведки Соединенные Штаты ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии.

