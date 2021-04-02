СМИ: Байден проведет первый телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден в пятницу проведет телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что беседа лидеров двух стран станет первой с момента вступления Байдена в должность главы государства.
По данным издания, Байден и Зеленский на фоне сообщений об усилении «российской военной мощи» обсудят ситуацию в Донбассе.
Politico отмечает, что Киев в течение нескольких недель настаивал на телефонном разговоре президентов. Этот вопрос был поднят, в том числе, в беседе советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, отмечает RT.
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