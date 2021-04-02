СМИ: Байден проведет первый телефонный разговор с Зеленским

Отмечается, что беседа лидеров двух стран станет первой с момента вступления Байдена в должность главы государства.

По данным издания, Байден и Зеленский на фоне сообщений об усилении «российской военной мощи» обсудят ситуацию в Донбассе.

Politico отмечает, что Киев в течение нескольких недель настаивал на телефонном разговоре президентов. Этот вопрос был поднят, в том числе, в беседе советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, отмечает RT.

