СМИ: Байден проведет первый телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден в пятницу проведет телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

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Отмечается, что беседа лидеров двух стран станет первой с момента вступления Байдена в должность главы государства.

По данным издания, Байден и Зеленский на фоне сообщений об усилении «российской военной мощи» обсудят ситуацию в Донбассе.

Politico отмечает, что Киев в течение нескольких недель настаивал на телефонном разговоре президентов. Этот вопрос был поднят, в том числе, в беседе советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:СМИТелефонный РазговорВладимир ЗеленскийДжо Байден
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