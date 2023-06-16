СМИ: Байден попросил генсека НАТО остаться на своей должности на год
16 июня 202317:04
Президент США Джо Байден обратился с просьбой к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу остаться на своем посту еще на год, сообщает телеканал NRK со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что Столтенберг пока не ответил Байдену. Его просьба была озвучена во время визита норвежца в Вашингтон 12-13 июня.
Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, но лидеры стран альянса приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru