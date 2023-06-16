СМИ: Байден попросил генсека НАТО остаться на своей должности на год

Президент США Джо Байден обратился с просьбой к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу остаться на своем посту еще на год, сообщает телеканал NRK со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что Столтенберг пока не ответил Байдену. Его просьба была озвучена во время визита норвежца в Вашингтон 12-13 июня.

Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, но лидеры стран альянса приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОЙенс СтолтенбергДжо Байден

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