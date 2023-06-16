СМИ: Байден попросил генсека НАТО остаться на своей должности на год

Отмечается, что Столтенберг пока не ответил Байдену. Его просьба была озвучена во время визита норвежца в Вашингтон 12-13 июня.

Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, но лидеры стран альянса приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.

