BZ: Расширение БРИКС стало личным поражением фон дер Ляйен и Борреля

В материале отмечается, что БРИКС — «поистине глобальный союз», в котором вскоре окажется «почти половина населения Земли». Критика стран объединения в адрес западного «порядка, основанного на соблюдении правил», символизирует личное поражение фон дер Ляйен и Борреля.

Шак пишет о завершении эпохи, когда Европа «могла отдавать приказы всему миру»: по мнению журналиста, ЕС воспринимают лишь как реализатора интересов США. Автор отмечает, что европейским странам следует эмансипироваться от Вашингтона в своей внешней и оборонной политике, чтобы приблизиться к «новым глобальным реалиям и расстановке сил».

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоза заявил, что в БРИКС приглашены Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия, их членство начнется с 1 января 2024 года, напоминает RT.

