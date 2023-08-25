BZ: Расширение БРИКС стало личным поражением фон дер Ляйен и Борреля
Расширение БРИКС по итогам завершившегося накануне саммита организации стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом пишет журналист Рамон Шак в своей статье для Berliner Zeitung.
В материале отмечается, что БРИКС — «поистине глобальный союз», в котором вскоре окажется «почти половина населения Земли». Критика стран объединения в адрес западного «порядка, основанного на соблюдении правил», символизирует личное поражение фон дер Ляйен и Борреля.
Шак пишет о завершении эпохи, когда Европа «могла отдавать приказы всему миру»: по мнению журналиста, ЕС воспринимают лишь как реализатора интересов США. Автор отмечает, что европейским странам следует эмансипироваться от Вашингтона в своей внешней и оборонной политике, чтобы приблизиться к «новым глобальным реалиям и расстановке сил».
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоза заявил, что в БРИКС приглашены Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия, их членство начнется с 1 января 2024 года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru