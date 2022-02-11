Южная Корея запретила своим гражданам посещать Украину
Южная Корея ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.
Сейчас южнокорейцам запрещено посещать Украину.
МИД Японии также заявил о повышении до максимального уровня опасности пребывания на Украине и призвал все своих граждан покинуть страну. Свое решение МИД Японии объяснил ростом напряженности на российско-украинской границе.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Украина серьезно готовится к войне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Внук Зюганова назвал причину госпитализации лидера КПРФ
- Южная Корея запретила своим гражданам посещать Украину
- Вирусолог объяснил, как определяется пик волны заболеваемости COVID-19
- В КПРФ сообщили о госпитализации Зюганова
- Представители Общественной палаты Подмосковья вступились за мигрантов
- «Выстрел в тумане»: Военный эксперт о планах НАТО в Чёрном море
- Киевский суд не изменил меру пресечения Порошенко
- Набиуллина допустила дальнейшее увеличение ключевой ставки
- Журова оценила шансы Валиевой избежать отстранения из-за допинга
- Шойгу предложил Западу прекратить «пичкать» Украину оружием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru