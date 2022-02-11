Южная Корея запретила своим гражданам посещать Украину

Южная Корея ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.

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Сейчас южнокорейцам запрещено посещать Украину.

МИД Японии также заявил о повышении до максимального уровня опасности пребывания на Украине и призвал все своих граждан покинуть страну. Свое решение МИД Японии объяснил ростом напряженности на российско-украинской границе.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Украина серьезно готовится к войне.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Плотникова
ТЕГИ:УкраинаЮжная Корея
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