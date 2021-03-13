СМИ: Байден оказался «между молотом и наковальней» из-за «Северного потока-2»

По данным Politico, власти США, с одной стороны, хотели бы приостановить проект, а с другой — укрепить отношения с Германией, которая выступает за завершение «Северного потока-2».

Кроме того, на Байдена оказывает давление Республиканская партия. Так, республиканец Тед Круз в попытках мотивировать власти на более решительные меры заблокировал предложенные президентом кандидатуры на посты заместителя госсекретаря и главы ЦРУ.

Кроме того, 40 сенаторов от Республиканской партии обратились к Байдену с призывом ввести санкции против судов и компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти введут новые ограничения против «Северного потока-2», если администрация США вычислит дополнительные юрлица, занятые в проекте, в течение выделенных законом трех месяцев.

