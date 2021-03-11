Госсекретарь США предположил введение новых санкций против «Северного потока-2»

Блинкен заявил, что администрация по-прежнему ищет возможности ввести санкции в будущем, однако напомнил, что текущее руководство страны находится у власти меньше двух месяцев. Блинкен также признал, что газопровод готов на 95%.

Госсекретарь повторил слова президента страны Джозефа Байдена о том, что строительство газопровода является "плохой сделкой" для ЕС, и добавил, что разделяет это мнение. Блинкен также напомнил о возможном нарушении "энергетической безопасности" Европы.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что проект газопровода портит экономические перспективы Украины и Польши. При этом Блинкен не огласил информацию о введении конкретных ограничений.

