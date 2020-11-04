СМИ: Байден одерживает победу в Виргинии и Вермонте
В штатах Индиана и Кентукки завершается голосование в рамках всеобщих выборов в США, сообщает ТАСС.
Избирательные участки там должны были закрыться в 02:00 мск, однако голосование может быть продлено из-за возможного возникновения очередей.
В Виргинии и Вермонте побеждает Джозеф Байден, передает Fox News.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты выборов главы Белого дома.
«Мы действительно хорошо выглядим по всей стране. Спасибо!», - написал американский лидер в Twitter.
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