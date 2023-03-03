СМИ: Байден не стремится сменить власть в России

Американский лидер Джо Байден во время визита в Польшу в феврале сообщил странам Бухарестской девятки, что Соединенные Штаты не хотят сменить руководство в России. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

В Белом доме сообщили детали предстоящей встречи Байдена и Шольца

Так, по словам Байдена, цель конфликта на Украине для Вашингтона заключается не в смене российской власти.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что мирный план, предложенный Китаем, выгоден только для России. Как отметил Байден, идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании украинского конфликта, «нерациональна», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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