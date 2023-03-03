СМИ: Байден не стремится сменить власть в России

Так, по словам Байдена, цель конфликта на Украине для Вашингтона заключается не в смене российской власти.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что мирный план, предложенный Китаем, выгоден только для России. Как отметил Байден, идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании украинского конфликта, «нерациональна», сообщает НСН.

