В Белом доме сообщили детали предстоящей встречи Байдена и Шольца

Предстоящие переговоры американского лидера Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые пройдут в Вашингтоне, будут прежде всего сфокусированы вокруг ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

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Шольц приедет в США 3 марта. Саммит лидеров США и Германии в общей сложности продлится около часа. Также стороны могут затронуть ряд вопросов глобальной повестки, в том числе подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в июле. Важной темой на повестке переговоров станет Китай.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КитайУкраинаСШАШольцДжо Байден
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