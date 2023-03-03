В Белом доме сообщили детали предстоящей встречи Байдена и Шольца

Шольц приедет в США 3 марта. Саммит лидеров США и Германии в общей сложности продлится около часа. Также стороны могут затронуть ряд вопросов глобальной повестки, в том числе подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в июле. Важной темой на повестке переговоров станет Китай.

Ранее Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

