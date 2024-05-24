СМИ: Байден не приедет на конференцию по Украине в Швейцарии
Президент США Джо Байден, вероятно, не примет участие в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным агентства, к саммиту планируют присоединиться несколько лидеров стран Группы семи.
«Но ни Байден, ни вице-президент [США] Камала Харрис не планируют там присутствовать», — отмечается в материале.
Как ожидается, 15 июня Байден отправится в Лос-Анджелес, где будет проходить посвященное сбору средств на его избирательную кампанию мероприятие.
Мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня, напоминает «Свободная пресса». Россия не будет участвовать в саммите.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru