СМИ: Байден не приедет на конференцию по Украине в Швейцарии

По данным агентства, к саммиту планируют присоединиться несколько лидеров стран Группы семи.

«Но ни Байден, ни вице-президент [США] Камала Харрис не планируют там присутствовать», — отмечается в материале.

Как ожидается, 15 июня Байден отправится в Лос-Анджелес, где будет проходить посвященное сбору средств на его избирательную кампанию мероприятие.

Мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня, напоминает «Свободная пресса». Россия не будет участвовать в саммите.

