СМИ: Байден не приедет на конференцию по Украине в Швейцарии

Президент США Джо Байден, вероятно, не примет участие в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Участие в конференции по Украине в Швейцарии примут более 60 стран

По данным агентства, к саммиту планируют присоединиться несколько лидеров стран Группы семи.

«Но ни Байден, ни вице-президент [США] Камала Харрис не планируют там присутствовать», — отмечается в материале.

Как ожидается, 15 июня Байден отправится в Лос-Анджелес, где будет проходить посвященное сбору средств на его избирательную кампанию мероприятие.

Мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня, напоминает «Свободная пресса». Россия не будет участвовать в саммите.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвейцарияУкраинаСШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры