Байден заразился коронавирусом

Американский президент Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, несмотря на заражение коронавирусом, сообщает РИА Новости.

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Глава государства поднялся на борт своего самолета без посторонней помощи, заявили в Белом доме. Президент был без медицинской маски.

Ранее администрация США подтвердила, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. Сообщается о легких симптомах.

Из-за этого глава Белого дома отменил выступление на мероприятии в Лас-Вегасе и направится в резиденцию в штате Делавэр, где будет находиться на самоизоляции.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:КоронавирусПрезидент СШАДжо Байден

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