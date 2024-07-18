Байден заразился коронавирусом
18 июля 202406:02
Американский президент Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, несмотря на заражение коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Глава государства поднялся на борт своего самолета без посторонней помощи, заявили в Белом доме. Президент был без медицинской маски.
Ранее администрация США подтвердила, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. Сообщается о легких симптомах.
Из-за этого глава Белого дома отменил выступление на мероприятии в Лас-Вегасе и направится в резиденцию в штате Делавэр, где будет находиться на самоизоляции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru