Байден заразился коронавирусом

Глава государства поднялся на борт своего самолета без посторонней помощи, заявили в Белом доме. Президент был без медицинской маски.

Ранее администрация США подтвердила, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. Сообщается о легких симптомах.

Из-за этого глава Белого дома отменил выступление на мероприятии в Лас-Вегасе и направится в резиденцию в штате Делавэр, где будет находиться на самоизоляции.

