СМИ: Байден и Трамп провели телефонный разговор

Действующий президент США Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор. Об этом сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, Трамп позвонил коллеге и пожелал ему счастливого Дня благодарения, который проходил в США 28 ноября. Разговор был кратким и не слишком содержательным.

Вместе с тем NBC отмечает, что эта беседа и прошедшая ранее встреча Трампа и Байдена в Белом доме подтверждают: передача власти будет отличаться от переходного периода после выборов в 2020 году, когда Трамп не принял Байдена и не пришел на его инаугурацию.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам в Париже.

