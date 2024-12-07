СМИ: Байден и Трамп провели телефонный разговор
Действующий президент США Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор. Об этом сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на источники.
По данным СМИ, Трамп позвонил коллеге и пожелал ему счастливого Дня благодарения, который проходил в США 28 ноября. Разговор был кратким и не слишком содержательным.
Вместе с тем NBC отмечает, что эта беседа и прошедшая ранее встреча Трампа и Байдена в Белом доме подтверждают: передача власти будет отличаться от переходного периода после выборов в 2020 году, когда Трамп не принял Байдена и не пришел на его инаугурацию.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам в Париже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru