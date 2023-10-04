СМИ: Азербайджан отказался участвовать в пятисторонней встрече в Гранаде
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в пятисторонней встрече в испанской Гранаде, запланированной на 5 октября, сообщает азербайджанское информационное агентство APA.
В саммите также должны были принять участие лидеры Армении, Франции и Германии, а также глава Евросовета.
«Переговоры в Гранаде, запланированные на 5 октября, оказались сорваны из-за того, что французская и германская стороны заявили, что они против участия в них президента Турции Реджепа Эрдогана», - утверждает агентство.
Также азербайджанская сторона отказалась от переговоров из-за «деструктивной позиции Франции и главы Евросовета».
Ранее 75 членов Конгресса США призвали президента Джо Байдена ввести санкции в отношении Азербайджана, а также прекратить оказывать ему военную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru