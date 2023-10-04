СМИ: Азербайджан отказался участвовать в пятисторонней встрече в Гранаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в пятисторонней встрече в испанской Гранаде, запланированной на 5 октября, сообщает азербайджанское информационное агентство APA.

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В саммите также должны были принять участие лидеры Армении, Франции и Германии, а также глава Евросовета.

«Переговоры в Гранаде, запланированные на 5 октября, оказались сорваны из-за того, что французская и германская стороны заявили, что они против участия в них президента Турции Реджепа Эрдогана», - утверждает агентство.

Также азербайджанская сторона отказалась от переговоров из-за «деструктивной позиции Франции и главы Евросовета».

Ранее 75 членов Конгресса США призвали президента Джо Байдена ввести санкции в отношении Азербайджана, а также прекратить оказывать ему военную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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