СМИ: Азербайджан отказался участвовать в пятисторонней встрече в Гранаде

В саммите также должны были принять участие лидеры Армении, Франции и Германии, а также глава Евросовета.

«Переговоры в Гранаде, запланированные на 5 октября, оказались сорваны из-за того, что французская и германская стороны заявили, что они против участия в них президента Турции Реджепа Эрдогана», - утверждает агентство.

Также азербайджанская сторона отказалась от переговоров из-за «деструктивной позиции Франции и главы Евросовета».

Ранее 75 членов Конгресса США призвали президента Джо Байдена ввести санкции в отношении Азербайджана, а также прекратить оказывать ему военную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

