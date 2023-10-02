Азербайджан обнародовал план реинтеграции армян Карабаха
Администрация азербайджанского лидера Ильхама Алиева раскрыла подробности плана по реинтеграции армян Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на канцелярию главы Азербайджана.
В частности, азербайджанские власти пообещали руководствоваться равенством прав и свобод всех граждан, вне зависимости от религиозной, этнической или языковой принадлежности. В частности, это касается безопасности людей, подчеркнули в администрации.
Кроме того, управлением территорий, подконтрольных Баку, займутся «специальные представительства президента Азербайджана». Отмечается, что к их работе могут быть привлечены местные жители.
Ранее бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил, что перспективы реинтеграции армян в Нагорный Карабах нулевые, поскольку люди не вернутся туда, где их сравнивали с животными и где убийство армянина считается героизмом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Интер РАО» ограничила поставки электроэнергии в КНР
- ФАС проверит обоснованность цен на куриное мясо
- Работник АЗС в Дагестане выстрелил в подростка из пневматического ружья
- Олигарха Коломойского и экс-главу МВД Украины Авакова признали террористами
- МИД Словакии вызвало посла РФ из-за заявления Нарышкина
- Азербайджан обнародовал план реинтеграции армян Карабаха
- Роскосмос: решение о продлении работы МКС примут исходя из ее техсостояния
- Пророссийская партия Smer в Словакии сформирует правительство
- В Орле развалился дуб, посаженный в честь отмены крепостного права
- Россиян предупредили о наказании за использование бани в бизнес-целях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru