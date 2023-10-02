Азербайджан обнародовал план реинтеграции армян Карабаха

В частности, азербайджанские власти пообещали руководствоваться равенством прав и свобод всех граждан, вне зависимости от религиозной, этнической или языковой принадлежности. В частности, это касается безопасности людей, подчеркнули в администрации.

Кроме того, управлением территорий, подконтрольных Баку, займутся «специальные представительства президента Азербайджана». Отмечается, что к их работе могут быть привлечены местные жители.

Ранее бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил, что перспективы реинтеграции армян в Нагорный Карабах нулевые, поскольку люди не вернутся туда, где их сравнивали с животными и где убийство армянина считается героизмом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

