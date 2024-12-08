СМИ: Асад пытался договориться с боевиками о передаче власти
Башар Асад намеревался договориться с повстанцами о передаче власти. Эту информацию сообщили Bild источники в дипломатических кругах Катара.
По их данным, переговоры уже велись в Дохе. Планировалось, что в субботу вечером, 7 декабря, Башар Асад официально подаст в отставку и направится в Россию.
После этого боевые действия в Сирии предполагалось прекратить. Власть должно было получить переходное правительство. Спустя несколько недель страну хотели возглавить повстанцы.
План подразумевал, что ведущей политической силой в Сирии станет «Сирийская национальная армия». Эта структура действует, как предполагается, при поддержке Анкары. По каким причинам переговоры провалились, неизвестно. В МИД РФ объявляли, что Асад власть все же передал и покинул страну, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru