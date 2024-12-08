СМИ: Асад пытался договориться с боевиками о передаче власти

После этого боевые действия в Сирии предполагалось прекратить. Власть должно было получить переходное правительство. Спустя несколько недель страну хотели возглавить повстанцы.



План подразумевал, что ведущей политической силой в Сирии станет «Сирийская национальная армия». Эта структура действует, как предполагается, при поддержке Анкары. По каким причинам переговоры провалились, неизвестно. В МИД РФ объявляли, что Асад власть все же передал и покинул страну, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

