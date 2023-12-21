СМИ: Американец Уилан чувствует себя брошенным в России

По его словам, подвижек о его обмене нет. Более того, США фактически бросила гражданина своей страны.

«Прошло пять лет! С каждым случаем мое дело отходит в конец очереди. И на данный момент это очень тревожно», — приводит издание слова американца.

Уилан призывает американскую сторону приложить больше усилий, чтобы вернуть его на родину. Однако пока США совершает слишком много ошибок, убежден осужденный.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщал о том, что России направляли новое приложение об обмене Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва отвергла его, передает «Радиоточка НСН».



