Госдеп заявил об отказе России обменять Уилана и Гершковича
США направили России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но Москва его отвергла, утверждает официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
По его словам, Вашингтон выдвинул «существенное предложение» в течение последних недель. Россия не поддержала инициативу, заявил представитель внешнеполитического ведомства.
Миллер добавил, что Белый дом считает освобождение находящихся за рубежом граждан США своим приоритетом, пишет РИА Новости.
Лефортовский суд Москвы продлил до 30 января срок ареста корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его обвиняют в шпионаже, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп заявил об отказе России обменять Уилана и Гершковича
- Турка приговорили к четырем годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях
- Создатели сериала «Слово пацана» переснимут финал первого сезона
- Над Белгородской областью перехватили и уничтожили шесть украинских дронов
- Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 28 компаний из РФ
- Глава ФБР пожаловался на большое число российских разведчиков в США
- Лауреатом «Большой книги» стал Евгений Водолазкин за роман «Чагин»
- ЦБ предрек рост инфляции еще в течение нескольких месяцев
- Звягинцев в апреле начнет съемки фильма с рабочим названием «Юпитер»
- Путин рассказал, как мать в детстве поставила его в угол
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru