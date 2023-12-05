Госдеп заявил об отказе России обменять Уилана и Гершковича

США направили России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но Москва его отвергла, утверждает официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

В УФСИН по Мордовии сообщили об избиении американца Уилана другим заключенным

По его словам, Вашингтон выдвинул «существенное предложение» в течение последних недель. Россия не поддержала инициативу, заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Миллер добавил, что Белый дом считает освобождение находящихся за рубежом граждан США своим приоритетом, пишет РИА Новости.

Лефортовский суд Москвы продлил до 30 января срок ареста корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его обвиняют в шпионаже, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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