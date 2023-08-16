СМИ: Африканский союз выступил против интервенции в Нигер

«Мы решили не поддерживать военную интервенцию в Нигере, потому что это может привести к кровопролитию и причинить больший ущерб, чем имеющийся в настоящее время» - подчеркнули в АС.

Издание отмечает, что, тем самым, Африканский союз не поддержал позицию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

«Это означает, что между африканскими странами возникли противоречия относительно того, какую позицию по Нигеру занять», - говориться в статье.

Ранее стало известно, что Британия подготовила к отправке в Африку украинских диверсантов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

