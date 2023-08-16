СМИ: Африканский союз выступил против интервенции в Нигер
Африканский союз (АС) выступил против военного вмешательства в дела Нигера в связи с военным переворотом в этой стране, сообщает Le Monde.
«Мы решили не поддерживать военную интервенцию в Нигере, потому что это может привести к кровопролитию и причинить больший ущерб, чем имеющийся в настоящее время» - подчеркнули в АС.
Издание отмечает, что, тем самым, Африканский союз не поддержал позицию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
«Это означает, что между африканскими странами возникли противоречия относительно того, какую позицию по Нигеру занять», - говориться в статье.
Ранее стало известно, что Британия подготовила к отправке в Африку украинских диверсантов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Африканский союз выступил против интервенции в Нигер
- В НАТО открестились от предложения Украине отказаться от части территорий
- Швейцария присоединилась к новому пакету антироссийских санкций ЕС
- Путин предложил Меликову федеральную поддержку после взрыва в Махачкале
- Ученый Самусенко: половина всех умышленных убийств приходится на 10 стран
- Богомаз: пять диверсантов уничтожены в Брянской области
- Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом
- Станция «Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли
- «Образовательные курсы»: В Белоруссии зарегистрировали компанию «Группа Вагнер»
- СМИ: Генерал ФСО Геннадий Лопырев скончался в колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru