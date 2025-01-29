СМИ: За девять дней президентства Трамп подписал рекордное количество указов

По данным портала, за девять дней после инаугурации 47-й президент США подписал 38 указов - больше, чем любой другой американский лидер.

«Трамп реорганизует федеральное правительство с помощью шокирующей кампании односторонних действий, которые раздвигают границы президентской власти», - резюмирует Axios.

До этого рекорд принадлежал Джо Байдену и Гарри Трумэну, которые смогли издать 40 документов, правда за первые 100 дней президентства.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке прохода в США нелегальных мигрантов через южную границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

