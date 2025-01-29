СМИ: За девять дней президентства Трамп подписал рекордное количество указов
Президент США Дональд Трамп установил рекорд по количеству подписанных за указов. Об этом сообщает Axios.
По данным портала, за девять дней после инаугурации 47-й президент США подписал 38 указов - больше, чем любой другой американский лидер.
«Трамп реорганизует федеральное правительство с помощью шокирующей кампании односторонних действий, которые раздвигают границы президентской власти», - резюмирует Axios.
До этого рекорд принадлежал Джо Байдену и Гарри Трумэну, которые смогли издать 40 документов, правда за первые 100 дней президентства.
Ранее Трамп подписал указ о приостановке прохода в США нелегальных мигрантов через южную границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru