СМИ: За девять дней президентства Трамп подписал рекордное количество указов

Президент США Дональд Трамп установил рекорд по количеству подписанных за указов. Об этом сообщает Axios.

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По данным портала, за девять дней после инаугурации 47-й президент США подписал 38 указов - больше, чем любой другой американский лидер.

«Трамп реорганизует федеральное правительство с помощью шокирующей кампании односторонних действий, которые раздвигают границы президентской власти», - резюмирует Axios.

До этого рекорд принадлежал Джо Байдену и Гарри Трумэну, которые смогли издать 40 документов, правда за первые 100 дней президентства.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке прохода в США нелегальных мигрантов через южную границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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