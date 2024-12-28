СМИ: Администрация Байдена выделит Киеву вооружения на $1,25 млрд

Администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе намерена объявить о новом пакете вооружений для Украины на $1,25 млрд. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на источники.

Агентство отмечает, что в очередной пакет военной помощи Киеву войдет большое количество боеприпасов. Как ожидается, украинской стороне передадут снаряды для зенитных ракетных комплексов NASAMS и HAWK. Кроме того, Киев получит от США артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

По данным Associated Press, Вашингтон объявит о новых поставках вооружений Украине 30 декабря.

Ранее Джо Байден поручил Пентагону продолжить наращивать военную помощь Киеву.

