СМИ: Абрамченко, Шульгинов и Матыцин станут депутатами Госдумы

Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и бывший глава Минспорта Олег Матыцин могут стать депутатами Госдумы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

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По данным издания, «отставники» займут серьезные посты. Так, Абрамченко может начать работу в качестве вице-спикера нижней палаты парламента.

Для избрания экс-членам правительства придется пройти выборы по одномандатным округам, пишет Ura.ru. Как ожидается, Абрамченко и Шульгинова выдвинут в Хакасии и Ростовской области, Матыцина — в Брянской, где есть вакантные мандаты.

«Ведомости» напомнили, что в мае президент Владимир Путин проводил три отдельные встречи с ушедшими в отставку членами правительства. Глава государства обсуждал в том числе будущую работу чиновников.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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