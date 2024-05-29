СМИ: Абрамченко, Шульгинов и Матыцин станут депутатами Госдумы

По данным издания, «отставники» займут серьезные посты. Так, Абрамченко может начать работу в качестве вице-спикера нижней палаты парламента.

Для избрания экс-членам правительства придется пройти выборы по одномандатным округам, пишет Ura.ru. Как ожидается, Абрамченко и Шульгинова выдвинут в Хакасии и Ростовской области, Матыцина — в Брянской, где есть вакантные мандаты.

«Ведомости» напомнили, что в мае президент Владимир Путин проводил три отдельные встречи с ушедшими в отставку членами правительства. Глава государства обсуждал в том числе будущую работу чиновников.

