СМИ: 40 тысяч госслужащих США согласились на предложение Трампа уволиться

По меньшей мере 40 тысяч госслужащих США согласились на предложение президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию, получив выходное пособие. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на местное ТВ.

Ранее, по данным Wall Street Journal, Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить выходное пособие.