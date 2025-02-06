СМИ: 40 тысяч госслужащих США согласились на предложение Трампа уволиться
По меньшей мере 40 тысяч госслужащих США согласились на предложение президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию, получив выходное пособие. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на местное ТВ.
Ранее, по данным Wall Street Journal, Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить выходное пособие.
При этом ЦРУ пояснило, что работники могут уволиться и получить компенсацию в размере зарплаты примерно за восемь месяцев, а также льготы в рамках усилий властей по сокращению правительства США.
По данным Politico, сотрудники по меньшей мере семи разведывательных агентств США получили предложения об отсроченном увольнении от администрации Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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