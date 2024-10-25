«Смеются и отвергают»: Запад «кипит от злости» после саммита БРИКС из-за Украины

«Европейского единого мнения на счет саммита БРИКС нет. Если читать СМИ, если слушать политиков, складывается впечатление, что европейские элиты по-прежнему живут по принципу «чего не должно быть, просто не может быть». Это означает, что есть абсолютное отвержение со стороны западных элит реальности многополярного мира. Запад не хочет никак проанализировать этот вопрос, а отмахивается от этого и от БРИКС в целом. В Европе считают, что платежная система Bridge BRICS не заработает, все смеются над этим, так как считают, что доллар не заменить», - рассказал он.

По его словам, западная пресса кипит от злости и специально пророчит БРИКС раскол, так как не понимает, почему столько стран поддерживают Россию в украинском вопросе.

«Западные СМИ пытаются говорить, что в БРИКС раскол, что Индия и Китай никогда не будут сидеть за одним столом переговоров, что Турция в организации только из-за Эрдогана. Но главное, что Запад не понимает, почему эти страны поддерживают Россию в спецоперации на Украине. Поэтому в целом западная пресса просто кипит от злости. А это признак слабости и уход от реальности. С другой стороны, Запад все больше начинает понимать, что альтернативы этого многополярного мира нет», - заключил собеседник НСН.

Благодаря БРИКС за одним столом сидели представители стран, отношения которых довольно натянутые, но эти люди адекватно общались на экономические темы, сказал корреспонденту НСН на полях саммита в Казани журналист Дирекции информационных программ Первого канала Антон Верницкий.

