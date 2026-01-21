«Слова Володина сводились к тому, что фотокорреспондентам не стоит снимать других в таком виде, в каком они не хотят, чтобы их показывали. В ходе заседаний, да и в обычной деятельности каждый человек время от времени принимает какую-нибудь смешную и нелепую позу. Всё это в движении, но если часть движения зафиксировать, оно может выглядеть странно. Многие фотографы очень любят такие сюжеты, поэтому я понимаю, почему об этом говорил Володин», - отметило знаток-депутат.

Вассерман считает, что перед выборами в Госдуму рисковать не стоит. При этом он признался, что не слышал про официальный запрет.

«Место самоиронии есть всегда, но в ходе предвыборных кампаний очень многие используют подобные фотоматериалы в надежде скомпрометировать конкурента на выборах. Поскольку в этом году состоятся выборы Госдумы, спрос на такие смешные и компрометирующие фотографии неизбежно будет очень велик. Но о запрете лично я пока ничего не знаю. Я по ходу заседания пару раз должен был выйти по разным поводам. Возможно, запрет приняли как раз, когда я выходил», - заключил собеседник НСН.

Летом 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были представлены куклы Лабубу с лицами известных политиков, в числе которых, в частности, оказались глава МИД РФ Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напоминает «Радиоточка НСН».

