Без самоиронии в год выборов: Вассерман о претензиях Госдумы к фотографам
Смешные фото могут скомпрометировать политиков перед выборами в Госдуму, сказал в эфире НСН Анатолий Вассерман, отметив, что не знает об официальном запрете для фотографов.
Фотографы могут выставить депутатов Госдумы перед выборами в неприглядном свете, заявил в интервью НСН известный интеллектуал и парламентарий Анатолий Вассерман.
По данным СМИ, с 21 января фотографам запретили снимать пленарные заседания Госдумы. Накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитал фотографов думского пула за стремление «подсмотреть, подглядеть» и показать депутатов «в плохом виде». Вассерман объяснил, в чем у его коллег претензии к фотографам.
«Слова Володина сводились к тому, что фотокорреспондентам не стоит снимать других в таком виде, в каком они не хотят, чтобы их показывали. В ходе заседаний, да и в обычной деятельности каждый человек время от времени принимает какую-нибудь смешную и нелепую позу. Всё это в движении, но если часть движения зафиксировать, оно может выглядеть странно. Многие фотографы очень любят такие сюжеты, поэтому я понимаю, почему об этом говорил Володин», - отметило знаток-депутат.
Вассерман считает, что перед выборами в Госдуму рисковать не стоит. При этом он признался, что не слышал про официальный запрет.
«Место самоиронии есть всегда, но в ходе предвыборных кампаний очень многие используют подобные фотоматериалы в надежде скомпрометировать конкурента на выборах. Поскольку в этом году состоятся выборы Госдумы, спрос на такие смешные и компрометирующие фотографии неизбежно будет очень велик. Но о запрете лично я пока ничего не знаю. Я по ходу заседания пару раз должен был выйти по разным поводам. Возможно, запрет приняли как раз, когда я выходил», - заключил собеседник НСН.
Летом 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были представлены куклы Лабубу с лицами известных политиков, в числе которых, в частности, оказались глава МИД РФ Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напоминает «Радиоточка НСН».
