Журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы

По его словам, теперь туда пускают только видеооператоров федеральных каналов.

«Обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря», – пожурил журналистов спикер Госдумы Вячеслав Володин. Видео с его обращением опубликовано в Telegram-канале Юнашева.

Источники «Ведомостей» подтвердили изданию, что запрет на фотосъёмку пленарных заседаний начал действовать с 21 января. Причиной стали фотографии с первого заседания Госдумы после новогодних каникул. Отмечается, что некоторым депутатам не понравилось, как они получились на снимках.

Ранее в Белом доме заявили, что будут самостоятельно выбирать СМИ для общения с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».