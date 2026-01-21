Журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы
Госдума ограничила доступ журналистов на балкон, с которого велась съёмка пленарных заседаний. Как пишет RT, об этом заявил корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев.
По его словам, теперь туда пускают только видеооператоров федеральных каналов.
«Обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря», – пожурил журналистов спикер Госдумы Вячеслав Володин. Видео с его обращением опубликовано в Telegram-канале Юнашева.
Источники «Ведомостей» подтвердили изданию, что запрет на фотосъёмку пленарных заседаний начал действовать с 21 января. Причиной стали фотографии с первого заседания Госдумы после новогодних каникул. Отмечается, что некоторым депутатам не понравилось, как они получились на снимках.
Ранее в Белом доме заявили, что будут самостоятельно выбирать СМИ для общения с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
