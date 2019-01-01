Смертельная правда демографии от Голиковой
Причины и последствия открытия Татьяны Голиковой о катастрофической убыли населения.
Неприятным открытием, если не сказать, громом среди ясного неба стало для многих заявление о катастрофической убыли российского населения. Данные, которые предала огласке вице-премьер по соцвопросам Татьяна Голикова, свидетельствуют, что за четыре месяца естественная убыль населения составила порядка 149 тысяч человек. «Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», - сказала она, назвав положение дел катастрофическим. Более того, вице-премьер признала, что многие регионы «в погоне за качественными показателями» искажали реальную статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
Поводов для изумления, кроме собственно темпов убыли населения, в этой истории как минимум два. Во-первых, масштабы очковтирательства. Высшее руководство страны, включая президента, получает грандиозно искаженные данные, на основании которых принимает принципиальные решения, вплоть до нацпроектов. Вопрос, кто в правительстве не проверил поступающие из регионов подтасовки, поднял в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
«Такое ощущение, что никто и не считал. Написали то, что нравится. В первой строчке к майскому указу президента написали, что у нас будет устойчивый естественный прирост населения к 2024 году. (…) Почему государство не знает базовых цифр нашей рождаемости, вот это удивительный вопрос. Кто не выучил домашнее задание? Татьяна Голикова или Максим Топилин?»
А другой повод даже не для изумления, но для беспокойства – последствия убыли населения страны, занимающей огромные территории, многие из которых остаются малоосвоенными даже сейчас, при наличии почти ста пятидесяти миллионов жителей. Шансов переломить тенденцию практически нет, иллюзий тут питать не стоит – сошлись сразу несколько факторов, оказывающих на демографическую ситуацию негативное влияние. В детородный возраст вступило поколение демографического провала 90-х. Приток мигрантов из республик бывшего СССР существенно сократился как в связи с ухудшением экономической ситуации в России по сравнению с предыдущими периодами, так и в связи с изменением внешней конъюнктуры. Сами россияне рожать не торопятся еще и в связи с затяжным падением реальных доходов населения, которое длится уже шестой год.
Догадаться, что будет с землями, которые некому осваивать, несложно, глянув на карту и поинтересовавшись, насколько далеко население одной из соседних с нами стран перевалило за миллиард при существенно меньшей территории.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене