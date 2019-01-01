Смертельная правда демографии от Голиковой

Неприятным открытием, если не сказать, громом среди ясного неба стало для многих заявление о катастрофической убыли российского населения. Данные, которые предала огласке вице-премьер по соцвопросам Татьяна Голикова, свидетельствуют, что за четыре месяца естественная убыль населения составила порядка 149 тысяч человек. «Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», - сказала она, назвав положение дел катастрофическим. Более того, вице-премьер признала, что многие регионы «в погоне за качественными показателями» искажали реальную статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.



Поводов для изумления, кроме собственно темпов убыли населения, в этой истории как минимум два. Во-первых, масштабы очковтирательства. Высшее руководство страны, включая президента, получает грандиозно искаженные данные, на основании которых принимает принципиальные решения, вплоть до нацпроектов. Вопрос, кто в правительстве не проверил поступающие из регионов подтасовки, поднял в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.