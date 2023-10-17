Путин провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым в Пекине

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым в Пекине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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«Продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад в Бишкеке», - рассказал представитель Кремля.

Во вторник в Пекине российский лидер встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее анонсировал создание Международной организации по русскому языку. По его словам, соответствующую идею предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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