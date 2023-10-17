Путин провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым в Пекине

«Продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад в Бишкеке», - рассказал представитель Кремля.

Во вторник в Пекине российский лидер встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее анонсировал создание Международной организации по русскому языку. По его словам, соответствующую идею предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отмечает «Радиоточка НСН».

