Слуцкий: Зеленскому нужны новые жертвы для столкновения Запада с РФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны новые большие жертвы для вовлечения Запада, Европейского союза и Североатлантического альянса в прямое столкновение с Россией, сообщил в Telegram лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, глава государства стремиться к этому для сохранения власти и отсрочки президентских выборов. При таком развитии событий, как считает парламентарий, антироссийским военным плацдармом станет не только Украина, но и вся Европа. Именно этого добивается Зеленский, и поэтому разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным «ему как кость в горле».
Ранее Путин заявил Шольцу, что причиной конфликта на Украине является агрессивная политика НАТО, направленная на создание на украинской территории антироссийского плацдарма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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