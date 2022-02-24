Слуцкий заявил, что Россия не боится изоляции

«Мы этого не боимся. Мы не та держава, из которой кто-либо, сколь угодно сильный и влиятельный, может попытаться сделать страну-изгоя», - заявил Слуцкий.

По словам депутата, Россию уже многократно пытались изолировать как руководство США, так другие «ключевые западные игроки», однако этого не случилось. По мнению Слуцкого, сегодня Россия «возрождает миротворческое движение».

Ранее в четверг президент России Владимир Путин принял решение о начале военной операции в Донбассе.

