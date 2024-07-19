Слуцкий заявил, что Фон дер Ляйен продолжит преступный курс

По его словам, идея о превращении Европейского союза в «оборонительный союз» сделает его аналогом Североатлантического альянса. Однако, как считает депутат, это не поможет Европе обрести автономию и независимость от Вашингтона.

18 июля Европарламент переизбрал Урсулу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. Ее полномочия продлены еще на пять лет, до 2029 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

