Слуцкий высказался о возможной компенсации Чехии по Врбетице

Россия не станет удовлетворять требования Чехии по выплате 25,5 млн евро в связи со взрывами на оружейных складах во Врбетице, сообщил в своем Telegram-канале Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

СМИ: Чехия потребовала от России €25,5 млн за взрывы во Врбетице

Он назвал такие требования со стороны Чехии «абсурдными». «Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации», - написал политик.

Власти Чехии потребовали от России выплаты компенсации в размере 25,5 миллиона евро в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетицы в 2014 году. Об этом сообщает газета Mlada fronta Dnes.

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ТЕГИ:КомпенсацияЧехияЛеонид Слуцкий
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