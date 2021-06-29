Слуцкий высказался о возможной компенсации Чехии по Врбетице

Он назвал такие требования со стороны Чехии «абсурдными». «Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации», - написал политик.

Власти Чехии потребовали от России выплаты компенсации в размере 25,5 миллиона евро в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетицы в 2014 году. Об этом сообщает газета Mlada fronta Dnes.

