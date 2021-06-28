СМИ: Чехия потребовала от России €25,5 млн за взрывы во Врбетице

Власти Чехии потребовали от России выплаты компенсации в размере 25,5 миллиона евро в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетицы в 2014 году. Об этом сообщает газета Mlada fronta Dnes.

Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии соответствующую ноту с требованием возместить ущерб в полном объеме.