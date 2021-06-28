СМИ: Чехия потребовала от России €25,5 млн за взрывы во Врбетице
Власти Чехии потребовали от России выплаты компенсации в размере 25,5 миллиона евро в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетицы в 2014 году. Об этом сообщает газета Mlada fronta Dnes.
Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии соответствующую ноту с требованием возместить ущерб в полном объеме.
«Чехия заигралась». В Дипакадемии МИД РФ увидели возможность доказать правоту Москвы в деле о взрывах во Врбетице
Прага призвала Москву провести переговоры по этому вопросу, а также по причине включения Чехии в список недружественных стран.
Ранее президент Чехии Милош Земан подтвердил, что рассматривает несколько версий возникновения взрывов на складах с оружием во Врбетице.
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