Слуцкий прокомментировал решение США не возвращаться в ДОН
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отказ США возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) подтверждает правильность выбора России денонсировать это соглашение. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Слуцкого, руководство России выбрало "верный курс". Депутат отметил, что в противном случае соблюдение договора превратилось бы в "игру в одни ворота", поскольку члены НАТО и ЕС не смогли бы предоставить юридические гарантии непередачи российских данных США.
Слуцкий добавил, что Россия действует в интересах своей национальной безопасности. Депутат возложил вину за разрушение договора на администрацию США. По его мнению, РФ покидает договор в качестве "ответных мер".
В МИД РФ сегодня подтвердили, что Кремль получил официальное уведомление о решении США не возобновлять членство в ДОН. Ранее эта информация появилась в соцсетях.
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