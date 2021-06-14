Слуцкий прокомментировал итоги саммита НАТО

Парламентарий отметил, что участники НАТО «светят отраженным светом от Вашингтона» в конструктивных положениях заявления — в частности, касающихся отказа от размещения в Европе ракет наземного базирования в Европе и конфронтации с РФ, но также и в «привычной риторике о якобы агрессивном характере действий Москвы».

Слуцкий считает, что целью саммита было «создать определенный фон для встречи президентов России и США».

«Россия также не стремится к конфронтации с альянсом и полностью открыта к диалогу по вопросам безопасности и контроля над вооружениями. Но исключительно только на равной, взаимоуважительной и транспарентной основе», — подчеркнул Слуцкий в беседе с ТАСС.



