Саммит НАТО подтвердил готовность к усилению сдерживания России
Участники саммита НАТО подтвердили готовность к диалогу с Россией и усилению сдерживания страны. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи.
«Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне после холодной войны. Агрессивные действия Москвы влияют на нашу безопасность. Мы подтверждаем наш подход — сдерживание и диалог», — цитирует Столтенберга ТАСС.
В понедельник в Брюсселе состоялся 32-й саммит НАТО с участием глав государств и правительств 30 стран альянса. В рамках встречи планировалось обсуждение стратегической концепции организации до 2030 года, отношений с РФ и Китаем, укрепления технического развития, борьбы с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
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