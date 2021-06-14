Саммит НАТО подтвердил готовность к усилению сдерживания России

Участники саммита НАТО подтвердили готовность к диалогу с Россией и усилению сдерживания страны. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи.

«Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне после холодной войны. Агрессивные действия Москвы влияют на нашу безопасность. Мы подтверждаем наш подход — сдерживание и диалог», — цитирует Столтенберга ТАСС.

В понедельник в Брюсселе состоялся 32-й саммит НАТО с участием глав государств и правительств 30 стран альянса. В рамках встречи планировалось обсуждение стратегической концепции организации до 2030 года, отношений с РФ и Китаем, укрепления технического развития, борьбы с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БрюссельСаммитНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры