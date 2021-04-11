Слуцкий предостерег Украину от развязывания войны в Донбассе
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Москва не даст втянуть себя в вооруженный конфликт или другие опасные противостояния, передает РИА Новости.
По его словам, любые агрессивные действия вооруженных сил Украины повлекут за собой печальный исход для Киева.
Вероятность прямого открытого противостояния двух стран крайне мала, считает российский сенатор Алексей Пушков. «Последствия понятны даже Киеву», — написал он в своем Telegram.
По его словам, Киев продолжит провоцировать Москву обстрелами и другими видами военной активности, чтобы сблизиться с Западом.
Ранее Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибается, рассчитывая на стратегическое партнерство с Турцией.
В своём Telegram Пушков выразил мнение, что Киев станет для Анкары лишь ещё одной картой в сложной системе отношений с Европой, США и Россией.
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