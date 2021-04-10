В ДНР рассказали, что на Донбасс прибыли украинские праворадикалы

По данным начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, представители украинских праворадикальных организаций прибыли в Донбасс. Их цель - осуществление провокационных обстрелов ДНР, сообщает РИА Новости.

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«Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины. По нашим данным, боевики прибыли по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики», - заявил Басурин.

Напомним, с 27 июля 2020 года в Донбассе действует запрет на ведение огня. Он предусматривает также запрет на применение сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения, размещение боевой техники и вооружения поблизости и непосредственно в населенных пунктах, а также наступательные и разведывательно-диверсионные операции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассУкраинаРадикалы
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