Слуцкий: Необходимо усилить наказание за оскорбление президента России

По его словам, например, в Бельгии наказание за оскорбление представителей власти составляет от двух до трех лет лишения свободы, в Дании - от трех до четырех лет, а во Франции выписывают штраф до 45 тысяч евро.

Как отметил Слуцкий, президент «защищает страну, защищает всех нас». «Стало быть, наше законодательство должно гораздо жёстче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений», - сказал глава комитета.

Напомним, в марте Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.

В России посчитали это продуманным заявлением, а не оговоркой. Об этом в частности заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции НСН.

