Слуцкий: Необходимо усилить наказание за оскорбление президента России
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался за ужесточение наказания за оскорбление президента России, сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, например, в Бельгии наказание за оскорбление представителей власти составляет от двух до трех лет лишения свободы, в Дании - от трех до четырех лет, а во Франции выписывают штраф до 45 тысяч евро.
Как отметил Слуцкий, президент «защищает страну, защищает всех нас». «Стало быть, наше законодательство должно гораздо жёстче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений», - сказал глава комитета.
Напомним, в марте Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.
В России посчитали это продуманным заявлением, а не оговоркой. Об этом в частности заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции НСН.
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