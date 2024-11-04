Слуцкий назвал выборы в Молдавии «позором и профанацией»
Майю Санду победила на президентских выборах в Молдавии благодаря усилиям Запада. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его мнению, непопулярного в народе политика протащили на новый срок за счёт молдавских диаспор за рубежом в странах Запада.
«Молдавские выборы – позор и профанация... В активном избирательном праве были фактически ограничены молдаване, проживающие в России, не говоря уже об откровенном блокировании доступа к участкам жителям Приднестровья», - отметил он.
Слуцкий добавил, что выборы в Молдавии проходили в условиях «тотальной цензуры».
Ранее глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман заявила, что президентские выборы в стране состоялись, второй тур голосования прошёл без серьёзных нарушений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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