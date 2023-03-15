Слуцкий назвал инцидент с беспилотником США над Черным морем провокацией

Накануне американский дрон MQ-9 нарушил границы района временного режима использования неба над Черным морем. По данным Минобороны РФ, беспилотник с выключенными транспондерами двигался в сторону российской границы в Крыму. В воздух были подняты истребители, беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Пентагоне заявили, что российский Су-27 столкнулся с американским БПЛА, а США якобы не нарушали воздушное пространство РФ, пишет Ura.ru.

Как отметил Слуцкий, инцидент с дроном и реакция Вашингтона, который заявил о намерении продолжать полеты над Черным морем вблизи границ России, вновь доказывает вовлеченность США в конфликт на Украине.

«Разведмиссия БПЛА не то что опровергалась, а фактически подтверждалась представителями оборонного ведомства США. Безусловно, это провокация, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные действия», — цитирует политика РИА Новости.

Слуцкий подчеркнул, что США ведут к последовательной эскалации ситуации. Как отметил парламентарий, Вашингтону следует оценивать опасность подобных «авантюр».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов назвал инцидент с американским БПЛА провокацией, отметив, что Москва не стремится к конфронтации с Вашингтоном, пишет РИА ФАН.

