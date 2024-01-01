Слуцкий и Малинкович подали документы на регистрацию кандидатами в президенты РФ
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель Центрального комитета (ЦК) партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович направили документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК РФ), чтобы зарегистрировать кандидатуры для участия в мартовских выборах президента России.
«Сегодня [в ЦИК] приходила ЛДПР для подачи документов на регистрацию [Слуцкого кандидатом в президенты]», – цитирует ТАСС слова члена ЦИК России Антона Лопатина.
Слуцкого 19 декабря в качестве партийного кандидата на выборы президента РФ выдвинул предвыборный съезд ЛДПР.
Кандидатуру председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича на участие в президентских выборах также выдвинули на съезде политического объединения. Он подал необходимые для регистрации документы в ЦИК РФ, передает РИА Новости.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Совет Федерации 7 декабря проголосовал за постановление о назначении выборов президента РФ. Центральная избирательная комиссия назначила их на март. Впервые выборы главы государства пройдут в течении трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.
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