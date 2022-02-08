Слушание нового дела в отношении Навального начнётся 15 февраля

В суде напомнили, что политик обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а именно, в хищении около 350 млн рублей, пожертвованных гражданами Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией).

Кроме того, Навального обвиняют в неуважении к судье Вере Акимовой, которая рассматривала возбуждённое в отношении блогера дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Адвокат Ольга Михайлова заявила, что суд над оппозиционером начнётся в ИК-2 в Покрове в выездном заседании.

Ранее Росфинмониторинг включил Алексея Навального, а также некоторых его сторонников в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, сообщает RT.

