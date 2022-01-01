Срок Навального, «Дворец Путина» и президентство Байдена: Мухин об итогах года

Алексей Мухин: «Круги от этого камня в огород Трампа расходятся до сих пор. Считается, что таким образом спровоцировав кризис на ровном месте, демократы и спецслужбы отомстили бывшему президенту США за его неуемное желание победить на выборах и привлечение внимание общественности к фактам вопиющих нарушений. Сразу после этого странного во всех смыслах захвата сомнения отпали, многие осудили Трампа за инцидент и отвернулись от него. Как результат, Конгресс США утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах. Нарушения были проигнорированы, глубинное государство подчинилось международным корпорациям», - резюмировал политолог.

