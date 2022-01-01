Срок Навального, «Дворец Путина» и президентство Байдена: Мухин об итогах года
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, событий 2021 года
Беспорядки в Вашингтоне: сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс США
Многотысячная толпа сторонников действующего президента США Дональда Трампа устроила протесты у Капитолия, а затем часть из них прорвалась в здание, где конгрессмены собирались подвести черту под результатами президентских выборов, на которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Алексей Мухин: «Круги от этого камня в огород Трампа расходятся до сих пор. Считается, что таким образом спровоцировав кризис на ровном месте, демократы и спецслужбы отомстили бывшему президенту США за его неуемное желание победить на выборах и привлечение внимание общественности к фактам вопиющих нарушений. Сразу после этого странного во всех смыслах захвата сомнения отпали, многие осудили Трампа за инцидент и отвернулись от него. Как результат, Конгресс США утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах. Нарушения были проигнорированы, глубинное государство подчинилось международным корпорациям», - резюмировал политолог.
Алексей Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево»
Вернувшийся в Россию после лечения в Германии оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан в серой зоне московского аэропорта Шереметьево.
Алексей Мухин: «Упорство, с которым он возвращался в Россию, несмотря на нависший над ним реальный срок, при двух-то условках и 50 нарушениях этого режима, заставляет думать о плохом. По-моему? была гарантирована двойная или даже тройная оплата пребывания в заключении или триумфальное освобождение с непременным возвращением в большую политику. Не знаю, что ему там обещали, только сел он надолго, судя по всему», - отметил собеседник НСН.
«Дворец для Путина. История самой большой взятки» стал самым просматриваемым роликом в сети.
За один день он набрал 12 814 296 просмотров.
Алексей Мухин: «Тем не менее, несмотря на хомячий восторг, очевидно было и то, что просмотры этого фикшен изделия были, как выяснилось, сильно накручены. Никакого резонанса, кроме утешенного тщеславия, авторам этой изготовки не принесли. Реальные съемки данного объекта выявили отсутствие самого факта дворца», - заключил он.
Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам лишения свободы
Алексей Навальный был приговорен Симоновским судом Москвы к 3,5 годам лишения свободы в колонии по делу «Ив Роше». Сторонники политика вышли на акции протеста в разных городах, задержано более 1000 человек.
Алексей Мухин: «Сторонники так называемого политика вышли на акции протеста в разных городах. Было задержано более тысячи человек. Но на том протест и завершился. Как дед из бородатого советского анекдота, Навальный надоел всем, даже своим соратникам, которые разбежались по заграницам делить накопленные средства. А сам лидер группировки остался сидеть», - добавил политолог.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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