«Слуги народа» Зеленского подрались в Раде из-за женщины

В Верховной Раде Украины между депутатами пропрезидентской партии «Слуга народа» произошла драка. Об этом сообщает «РБК-Украина». Максим Бужанский и Гео Лерос разошлись во мнениях касательно бывшего представителя правительства в парламенте Ирины Верещук.

По некоторым данным, Лерос оскорбил Верещук в общей переписке представителей фракции в мессенджере, Бужанский же за нее заступился. При этом не уточняется, как именно Лерос оскорбил Верещук, другие члены партии воздерживаются от комментариев.