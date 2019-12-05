«Слуги народа» Зеленского подрались в Раде из-за женщины
В Верховной Раде Украины между депутатами пропрезидентской партии «Слуга народа» произошла драка. Об этом сообщает «РБК-Украина». Максим Бужанский и Гео Лерос разошлись во мнениях касательно бывшего представителя правительства в парламенте Ирины Верещук.
По некоторым данным, Лерос оскорбил Верещук в общей переписке представителей фракции в мессенджере, Бужанский же за нее заступился. При этом не уточняется, как именно Лерос оскорбил Верещук, другие члены партии воздерживаются от комментариев.
В прошлой раз в Верховной Раде подрались депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Николай Скорик и член партии «Слуга народа» Николай Тищенко.
Тогда причиной для драки послужил законопроект о расследовании событий, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года, когда в местном Доме Профсоюзов из-за поджога погибли 48 человек.
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